Größtes Infrastrukturprojekt in Duisburg : Neue Brücken sollen 2025 fertig sein

Duisburg Das Unternehmen Max Bögl aus der Oberpfalz hat einen 148-Millionen-Euro-Auftrag an Land gezogen: Es wird den zweiten Bauabschnitt für den Karl-Lehr-Brückenzug übernehmen. 2025 soll alles fertig sein.

Der Brückenzug über die Ruhr und die Hafenbecken zwischen Kaßlerfeld und Ruhrort ist eine der wichtigsten innerstädtischen Verkehrswege in Duisburg: Über sie läuft sowohl der Verkehr in Nord-Süd- wie auch in West-Ost-Richtung, hier fährt die Straßenbahn zwischen der Stadtmitte und dem Duisburger Norden, hier wird ein Großteil des Schwerlastverkehrs für den Hafen abgewickelt. Bei der Vorstellung des zweiten Bauabschnitts am Donnerstag erklärte Oberbürgermeister Sören Link, es handele sich um das derzeit größte innerstädtische Infrastrukturprojekt. Nachdem die Vinckebrücke bereits 2015 erneuert worden war, sind nun die drei anderen (siehe Box) Brückenbauwerke an der Reihe. Zusätzlich werden die Versorgungsleitungen entlang der Brücke (Gas, Wasser, Strom, Telekommunikation) in einen Düker in die Erde verlegt.