Duisburg: Neue Ausstellung im Kunstraum SG 1

Duisburg Sigi Koezle und Willy Oster stellen an der Schmalen Gasse 1 unter dem Motto „Raum und Perspektive“ aus.

Ab sofort ist im Kunstraum SG 1 (Schmale Gasse 1, 47041 Duisburg) eine neue Ausstellung zu besichtigen – Titel: „Raum + Perspektive“. Die drei Betreiberinnen des Kunstraums, Stacey Blatt, Christina Böckler und Luise Hoyer, haben erneut ihren Sachverstand unter Beweis gestellt und das Künstlerduo Oster + Koezle für das SG 1 eingeladen. Böckler hat die beiden auf der Kunstausstellung „Die Große“ in Düsseldorf kennengelernt. Die Laufzeit der neuen SG 1-Ausstellung, die jeweils montags von 17 bis 20 Uhr geöffnet ist, endet am 17. Dezember. Der Eintritt ist frei.

Parallel dazu entstand die Werkreihe „perspectives“. Bei diesen Bildern sind die Flächen so angeordnet, dass es dem betrachtenden Auge möglich ist, zwischen Vorder- und Hintergrund hin- und herzuspringen, zwei- als auch dreidimensional zu sehen, sich missleiten zu lassen und völlig unterschiedliche Dinge im gleichen Bild zu entdecken. In der Malerei spricht man in dem Zusammenhang von „Trompe-l‘Œil“. Beide Werkreihen verfolgen Oster und Koezle bis heute. 2014 kam mit „architectures“ eine dritte Serie hinzu, die durch die Serie „schwarz/weiss“ seit 2016 ergänzt wurde. Die beiden letztgenannten Werkreihen sind in der SG 1-Ausstellung jedoch nicht vertreten.