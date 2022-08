Bauprojekt in Duisburg : Lauenburger Allee: Neubau ist schon komplett vermietet

Der Neubau an der Lauenburger Allee 17 in Großenbaum hat insgesamt 17 Wohnungen. Foto: Vonovia/Simon Bierwald

GROSSENBAUM 3,6 Millionen Euro hat Vonovia in das Projekt an der Lauenburger Allee gesteckt. Die 17 Wohnungen sind zwischen 65 und 130 Quadratmeter groß. Wie sie ausgestattet sind und was die Miete kostet.

Das Wohnungsunternehmen Vonovia baut seinen Duisburger Bestand weiter aus. Hierfür sei ein moderner Neubau an der Lauenburger Allee mit 17 Wohneinheiten errichtet worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Das neue helle Gebäude wurde jetzt fertiggestellt, die ersten Mieterinnen und Mieter könnten die barrierearmen Wohnungen beziehen. Die Vermarktung der ersten Wohnungen startete im Mai. Der Mietpreis liege bei zehn Euro pro Quadratmeter.

Die 17 neuen Wohneinheiten, die auf insgesamt 1427 Quadratmetern Wohnfläche Platz finden, sind mit großen Fenstern und einem offenen Wohnungsschnitt ausgestattet. Die Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen von 65 bis 130 Quadratmeter sind alle barrierearm und haben eine Fußbodenheizung integriert. Alle Wohnungen verfügen über einen offenen Koch- und Wohnbereich, zudem bieten die drei Dachgeschosswohnungen großzügige Dachterrassen.

„Die Schaffung von neuem, barrierefreiem Wohnraum mit möglichst klimafreundlichen Standards ist ein wichtiger Baustein, um die Attraktivität unserer Stadt weiter zu steigern“, so Oberbürgermeister Sören Link.

Auch Vonovia-Regionalchef Sebastian Lott ist zufrieden: „Unsere Investitionen von rund 3,6 Millionen Euro zahlen sich deutlich aus. Durch Photovoltaikmodule auf dem Dach wird eigener Grünstrom produziert. Vonovia Mieterinnen und Mieter profitieren durch langfristig günstige Strompreise. Das barrierearme Haus in zentraler Lage ist eine gute Erweiterung unseres Bestandes.

Die modernen Wohnungen seien sehr gefragt. „Wir haben bereits alle Wohnungen vermietet“, so Sebastian Lott.

(RP)