Online-Konferenz in Duisburg : Netzwerken im Netz zum Internationalen Frauentag

Duisburg Der Zeitpunkt stimmt und die Themen sowie Vortragenden auch: Gemeint ist die Online-Konferenz vom Kölner Frauen-Filmnetzwerk LaDOC in der nächsten Woche vom 5. bis 7. März.

Die in Duisburg-Laar geborene Dokumentarfilmemacherin studierte in Essen an der damaligen „Folkwangschule“ Grafik, Fotografie und Film, in München an der „Hochschule für Film und Fernsehen“ Filmregie und in Köln an der „Kunsthochschule für Medien“ Film und Fernsehen. Sie lebte und arbeitete zuletzt neun Jahre in Berlin und ist seit 2012 wieder in ihrer Heimatstadt Duisburg.