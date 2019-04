Zeitplan verzögert sich : Duisburger Nahverkehrsplan kommt erst im Oktober

Nicht einsatzfähige Bahnen der DVG sorgen für die Verzögerung. Foto: Zoltan Leskovar

Duisburg Eigentlich sollte am 9. Juni ein neuer Linienplan ausgerollt werden. Nicht einsatzfähige Bahnen machen der Stadt und der DVG aber nun einen Strich durch die Rechnung.

Zuletzt hatte er stellenweise in der Stadt bereits für Unmut gesorgt, jetzt ist der neue Nahverkehrsplan von Stadt und DVG wieder Tagesthema. Der Grund: Die Einführung des neuen Fahrplans wird aus technischen Gründen verschoben. Geplant und beschlossen war eigentlich, dass die Änderungen ab dem 9. Juni in Kraft treten, das wollen die Verantwortlichen den Fahrgästen aber doch nicht zumuten, und haben den Start daher auf den 27. Oktober verlegt.

Hintergrund für die Verspätung ist die zu große Zahl an Straßenbahnen, die der DVG derzeit und voraussichtlich auch noch im Sommer nicht zur Verfügung stehen werden. Die Bahnen seien aber das Rückgrat des Duisburger Nahverkehrs, erklärt DVG-Sprecher Ingo Blazejewski. Ohne sie oder zumindest einer ausreichenden Menge von ihnen auf den Schienen, mache eine Umstellung auf den neuen Fahrplan wenig Sinn.

Info Busse statt Bahnen auf der Linie U 79 Sperre Wegen Gleisbauarbeiten wird der Abschnitt auf der Linie U 79 zwischen „Duisburg Hbf“ und „Düsseldorf Wittlaer“ für die Bahnen gesperrt – von Freitag, 20.30 Uhr, bis Montag, 4 Uhr. Ersatz Auf dem gesperrten Abschnitt der Linie U 79 fahren in dieser Zeit Busse statt Bahnen.

Die DVG ist sich sicher, dass sie den Schienenverkehr bis Ende Oktober ans Rollen kriegt, erklärt Blazejewski. Plötzlich und unerwartet musste die DVG Mitte März zahlreiche Bahnen der viel befahrenen Linien 901 und 903 aus dem Verkehr ziehen. Kaum spürbare Schwingungen waren die Ursache.

Techniker der DVG hatten fieberhaft nach dem Grund für die Schwingungen gesucht. Messfahrten und die Analyse externer Experten hatten ergeben, dass Unebenheiten im Zehntel-Millimeter-Bereich an einzelnen Rädern sowie auf einem Gleisabschnitt im U-Bahntunnel zwischen Meiderich und Duissern Ursache für die Schwingungen waren. Mindestens sieben Straßenbahnen wurden beschädigt, nachdem durch die Vibrationen Halterungen der Zugsicherungen für Tunnelfahrten abgerissen waren. Seitdem fahren auf Teilstrecken der Straßenbahnlinien 901 und 903 Busse.

Bis zum eigentlich anvisierten Start des neuen Nahverkehrsplans am 9. Juni hätte es die DVG nicht geschafft, die Gleise und Räder abzuschleifen, damit wieder Bahnen statt Busse verkehren können.

Ob die Neu-Terminierung auf Ende Oktober auch politische Nachwirkungen haben wird, bleibt abzuwarten. Der Nahverkehrsplan hatte vor allem im Stadtsüden für Protest gesorgt. Aus Sicht vieler Bürger dort bringen die neuen Linienführungen auf den Busstrecken im Süden eher Verschlechterungen, gerade die Ungelsheimer fühlen sich davon besonders betroffen. Ein großes Thema bleibt die Erreichbarkeit der Nahversorgungszentren. Bisher ist der in Hüttenheim angesiedelte Supermarkt und die Discounter an der Mündelheimer Straße direkt mit der Linie 940 zu erreichen. Nach dem neuen Plan muss man in Ehingen umsteigen, um dort einzukaufen.

Aber auch in der Stadtmitte stößt die neue Linienführung mitunter auf Kritik. Der Bus der Linie 933 aus Neuenkamp kommend wird nicht mehr von der Schwanenstraße rechts in die Steinsche Gasse, sondern nach links abbiegen. Einigen Neuenkämpern schmeckt das nicht, Ziele in der südlichen City, etwa an der Düsseldorfer sind für sie nur per Umsteigen.

DVG-Sprecher Ingo Blazejewski äußert zwar Verständnis für die Sorgen der Fahrgäste, verweist aber darauf, dass der Nahverkehrsplan von langer Hand auch unter Einbeziehung der Bezirksvertretungen geplant, und von einer Mehrheit im Stadtrat verabschiedet wurde. Der neue Nahverkehrsplan verbessere das Angebot für Duisburg deutlich, so Blazejewski: „Es gibt erstmals ein Nachtnetz von montags bis sonntags, die Buslinien sind auf den Bedarf abgestimmt, die DVG fährt mehr Kilometer, zudem wird in neue Fahrzeuge investiert.“

Sollte nun nach der Kritik an einzelnen Buslinien doch noch Änderungen an dem Plan vorgenommen werden, dann müsse eine politische Mehrheit dies beschließen. Die DVG sei hier nur ausführendes Organ. Blazejewski macht aber deutlich, dass die Planung oder Änderung von Linien eine logistische Herausforderung ist und nicht von heute auf morgen zu realisieren. Darüber hinaus müsste die Stadt für mehr Linien oder engere Takte in der Konsequenz auch mehr Mittel zur Verfügung stellen, was den Etat zusätzlich belasten würde.

