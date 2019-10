Kostenpflichtiger Inhalt: Bauprojekt in der Duisburger City : Nächster Schritt für das Mercatorviertel

Diese Visualisierung zeigt die spitzgiebeligen Häuser, die an die historischen Vorbilder in der Innenstadt erinnern sollen. Foto: Gewers Pudewill

Duisburg In seiner nächsten Sitzung am 25. November befasst sich der Rat mit dem Mercatorviertel: In öffentlicher Sitzung wird der Satzungsbeschluss aufgestellt, nichtöffentlich wird das City-Grundstück möglicherweise schon an Investoren verkauft.