700 Kunstwerke für kleines Geld Nachlass von Duisburger Künstler Heinrich Strunk wird verkauft

Als „zurückgelassenes Atelier“ wirkt der Garagen-große Raum im Hinterhof an der Neudorfer Gneisenaustraße wie ein eigenes Kunstwerk. An den Wänden gelehnt, auf Tischen gestapelt und zu Bündeln gerollt, lagern dort kleine und großformatige Zeichnungen, Gemälde und auch ein Paar Arbeitsschuhe voller Farbreste, von denen man nicht sagen kann, ob sie nicht doch bewusst hergestellte Kunstobjekte sind. Insgesamt befanden sich bei unserem Besuch zu Beginn der Woche etwa 700 Kunstwerke im einstigen Atelier von Heinrich Strunk (1949 bis 2016). Im Laufe dieser Woche werden all diese Werke in die Cubus-Kunsthalle gebracht. Dort werden sie in der ersten Etage vom 14. Mai bis zum 11. Juni gezeigt und zum Kauf angeboten. Und zwar für einen Preis, der fast geschenkt ist: Gegen eine Spende von fünf bis maximal 100 Euro kann man dort Strunk-Werke erwerben. Selbst großformatige Acrylgemälde sollen nicht mehr kosten. Strunks Witwe möchte es so, und Uwe Loss, ein langjähriger Freund des Künstlers, der im Auftrag der Familie dessen Nachlass verwaltet, hat das so mit Claudia Schaefer, der Leiterin der cubus-Kunsthalle, auch so vereinbart. Überdies soll noch ein Großteil des Erlöses an die Duisburger Tafel gespendet werden.