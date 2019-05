Konzertante Opern in Duisburg : 21 Musiker mehr als im Orchestergraben

Duisburg Die Intendanten der Rheinoper und des Duisburger Orchesters, Generalmusikdirektor Axel Kober und Sänger Sami Luttinen, warben gestern für die konzertanten Opernaufführungen in der Mercatorhalle.

Eigentlich, so gestand es am Donnerstagnachmittag freimütig Generalmusikdirektor Axel Kober, sei er kein Freund von konzertanten Opernaufführungen; erst recht nicht bei Wagner-Opern, die als Paradestücke des Musiktheaters und als Gesamtkunstwerk eine szenische Interpretation geradezu verlangten. Aber was hätte man machen sollen? Nach dem Wasserschaden, der am 5. April die Hauptbühne des Duisburger Stadttheaters auf längere Zeit unbespielbar gemacht hat, gab es nur eine Alternative: Entweder die geplanten und schon seit Wochen geprobten Opernvorstellungen in Duisburg komplett ausfallen lassen - oder eben sie auf konzertante Aufführungen zu beschränken. „Wir haben das Beste aus der katastrophalen Situation gemacht und uns für die konzertanten Aufführungen entschieden“, sagten gestern unisono nicht nur Axel Kober, sondern auch Christoph Meyer, Generalintendant der Deutschen Oper am Rhein, Alfred Wendel, Intendant der Duisburger Philharmoniker, und Sami Luttinen, Bass im Ensemble der Rheinoper und Hagen in der „Götterdämmerung“, die in konzertanter Form am Sonntag ihre Duisburger Premiere in der Mercatorhalle feiert.