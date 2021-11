Nach dem Abriss der Cölve-Brücke : RB 31 fährt wie geplant ab Montag wieder

Die Brücke ist jetzt weg, an den Oberleitungen wurde am Mittwoch noch gearbeitet. Foto: Mike Michel

Trompet/Moers Im Dezember gibt es aber wieder tagelangen Ersatzverkehr mit Bussen. Auf einen Neubau oder eine Behelfsbrücke müssen die Anwohner weiter warten.

Also geht es am 15. November mit dem normalen Fahrplan wieder weiter – aber nicht allzu lange: Aufgrund von Schwellenauswechselungen muss der Fahrplan vom 20. bis 23. Dezember angepasst werden, teilt das Verkehrsunternehmen mit. Der Streckenabschnitt zwischen Duisburg Hauptbahnhof und Moers werde dann per Schienenersatzverkehr mit Bussen bedient.

Anwohner, Besucher des Trompeter Friedhofs oder Menschen, die aus Richtung Moers kommend zum Toeppersee wollen, müssen Umwege in Kauf nehmen. Insbesondere die Busse und Rettungsfahrzeuge, die sich durch enge Wohnstraßen schlängeln müssen, haben ohne die Brücke so ihre Probleme.

Die Stadt Duisburg plant bereits einen Brückenneubau, kann aber formal erst tätig werden, wenn die Gebietsübertragung vollzogen ist. Dieser muss der Kreistag in Wesel allerdings erst im Dezember noch zustimmen. Dies gilt zwar als sicher, wird aber sicher nicht zu einer Beschleunigung beitragen. Eine Behelfsbrücke, so die Stadt Duisburg, dauere in der Planung eben so lange wie eine neue Brücke.