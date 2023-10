Autoattacke in Duisburg Polizei sucht wichtigen Zeugen – Kind noch immer in Lebensgefahr

Der Mann hatte sich in unmittelbarer Nähe zum Tatgeschehen aufgehalten. Seine Beobachtungen könnten für das laufende Verfahren sehr wichtig sein, so die Polizei Er ist mittleren Alters und trug am Sonntag eine Kappe sowie eine blaue Weste. Er wird dringend gebeten, unter der Rufnummer 0203 2800 Kontakt zum Kriminalkommissariat 11 aufzunehmen.