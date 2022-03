MyWellness & Co. : Kubikk bleibt noch bis Ende April geschlossen

Duisburg Wellness-Fans müssen sich weiter gedulden: Die Filiale von MyWellness an der Münzstraße wird noch mindestens vier Wochen geschlossen bleiben. Kurz nach der Eröffnung gab es Ärger wegen nicht genehmigten Umbauarbeiten.

Das Kubikk in der Duisburger Altstadt bleibt weiter geschlossen. Damit kann auch die Filiale von MyWellness in der Münzstraße erstmal nicht wieder öffnen. „Wider Erwarten verzögert sich die Wiedereröffnung der MyWellness-Filiale in der Duisburger Innenstadt noch etwas“, teilte der Spa-Anbieter am Mittwoch mit. Zuletzt hätte die anhalte Corona-Situation Treffen vor Ort mit den Behörden erschwert, zudem komme es zu erhöhtem Abstimmungsaufwand.