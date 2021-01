Unfallfahrer ohne Fahrerlaubnis : Mutter und acht Monate alter Säugling bei schwerem Unfall in Duisburg verletzt

Duisburg In Dusiburg hat ein 28-Jähriger ohne Fahrerlaubnis einen schweren Unfall verursacht. Dabei wurden eine Mutter und ihr acht Monate altes Kind verletzt.

Am Dienstagvormittag hat ein 28-Jähriger in einem VW-Golf einem Audi-Fahrer (44) die Vorfahrt genommen und so einen schweren Unfall in Duisburg-Marxloh verursacht. Beim Abbiegen vom Willy-Brandt-Ring nach links in die Kaiser-Wilhelm-Straße achtete der Golf-Fahrer auf den entgegenkommenden Audi, sodass dieser nicht mehr bremsen konnte und dem Golf in die Seite fuhr. Durch den Aufprall wurde der Golf gegen einen Ampelmast geschleudert.