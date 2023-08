In der Duisburger Altstadt Zivile Beamte nehmen mutmaßlichen Getränkemarkt-Räuber fest

Duisburg · Aufmerksamen Polizisten ist am Montagnachmittag ein Coup gelungen: Sie nahmen den Mann fest, der vermutlich einen Getränkemarkt an der Mündelheimer Straße in Hüttenheim ausgeraubt hatte. Zuvor war er auch mit einem Hubschrauber gesucht worden. Ein Richter erließ Haftbefehl.

29.08.2023, 13:00 Uhr

Der Täter wurde festgenommen (Symbolbild). Foto: Bundespolizei

Montagnachmittag. 28. August, 16.35 Uhr, Festnahme auf der Beekstraße in der Duisburger Altstadt: Zivile Polizisten haben wohl den Mann wiedererkannt, der im Verdacht steht, am vergangenen Mittwoch einen Getränkemarkt an der Mündelheimer Straße ausgeraubt zu haben. Während einer Streifenfahrt erkannten die Beamten den 38-Jährigen wieder, nach dem sie mit Hilfe von Bildern aus einer Überwachungskamera gesucht hatten. Sie nahmen den Duisburger fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde er am heutigen Dienstag wegen des Verdachts des schweren Raubes einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Der Mann mit Vokuhila-Frisur (vorne kurz, hinten lang) hatte sich bei dem Überfall zunächst im Geschäft an der Mündelheimer Straße auf. Als andere Kunden den Markt bereits verlassen hatten, stieß er eine 54-jährige Mitarbeiterin zu Boden, griff in die Kasse und lief mit seiner Beute auf den Parkplatz. Ein weiterer Angestellter (48) folgte ihm und sprach ihn an. Daraufhin zog der Räuber eine Pistole und richtete sie auf den Zeugen. Dann lief der Unbekannte davon. Die Polizei löste sofort eine Fahndung nach dem Mann aus. Neben Streifenwagen waren auch ein Hubschrauber und ein Diensthund beteiligt – zunächst erfolglos. Nun ist er aber der Polizei doch ins Netz gegangen.

(RP)