Festnahme in Duisburg-Marxloh : Polizisten finden 340 Gramm Kokain bei mutmaßlichem Dealer

Duisburg Bei einer Kontrolle war den Beamten zunächst Marihuanageruch aufgefallen. Daraufhin durchsuchten sie das Haus des Mannes. Der einschlägig vorbestrafte 32-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Polizisten haben bei der Durchsuchung eines Mehrfamilienhauses in Duisburg-Marxloh 340 Gramm Kokain mit einem Verkaufswert von etwa 17.000 Euro und Bargeld sichergestellt. Das teilte die Duisburger Polizei am Montag mit. Gegen einen 32-jährigen Mann wurde Untersuchungshaft verhängt. Ihm wird der gewerbsmäßige Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Der Duisburger war in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte aufgefallen.

Dieses Mal war der Mann am Freitagabend gegen 22 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung an der Kaiser-Friedrich-Straße in Duisburg entdeckt worden. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten laut Polizei Marihuana-Geruch fest. Eine Staatsanwältin ordnete daraufhin Durchsuchungen an. Mit einem Diensthund inspizierten die Beamten in dem Haus seiner Familie Wohn- und Kellerräume und wurden schließlich fündig.