Duisburg: Mutmaßliche Prügelattacke eines Polizisten kommt vor Gericht

Eskalierte Kontrolle in Duisburg

Das Landgericht in Duisburg (Symbolfoto). Foto: Probst, Andreas (apr)

Duisburg Das Verhalten eines Polizisten bei einem Einsatz in Duisburg kommt vor Gericht. Der Beamte soll einen Tatverdächtigen getreten haben, der bereits am Boden festgehalten wurde. Einen Strafbefehl über eine Bewährungsstrafe hatte der Polizist abgelehnt.

Der Fall eines Polizisten, der bei einem Einsatz in Duisburg einen Autofahrer getreten und verletzt haben soll, kommt vor Gericht. Der 34 Jahre alte Beamte habe gegen einen Strafbefehl Einspruch eingelegt, sagte eine Gerichtssprecherin. Damit komme es zu einer Hauptverhandlung. Ein Termin steht noch nicht fest. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen den Beamten wegen Körperverletzung im Amt eine zur Bewährung ausgesetzte Gefängnisstrafe beantragt.

Kontrolle eskalierte

Bei dem Einsatz am 25. Juni 2017 war eine Kontrolle falsch geparkter Autos eskaliert. Ein betroffener Autofahrer, ein mittlerweile 50-Jähriger, hatte die Maßnahmen kritisiert. Als er sich nicht ausweisen wollte, wurde er in einem Hausflur von Polizisten überwältigt und zu Boden gebracht. Dabei soll der Beamte, ein Angehöriger einer Hundertschaft, den bereits auf dem Boden von anderen Polizisten festgehaltenen Verdächtigen dreimal getreten und damit verletzt haben. Fest installierte Videokameras in dem Flur filmten das Geschehen.