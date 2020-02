Huseyn Öner, 74 Jahre: „Wir wollen in Deutschland, in Duisburg, alle zusammen friedlich leben. Wer so etwas wie in Hanau tut, der ist kein Mensch. Die Polizei darf nicht nachlässig sein. Wenn etwas passiert, dann fragen am Ende alle, wieso denn hier kein Polizeiauto vor der Tür stand. Wir hatten schon Bombendrohungen hier an der Moschee. Aber wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir haben keine Angst.“