Konzert in der Mercatorhalle : Musikalischer Zauberschüler

Duisburg Mittlerweile wurden alle sieben Romane verfilmt, die Joanne K. Rowling von 1997 bis 2007 über den Zauberschüler Harry Potter schrieb, zuletzt erschien noch das Theaterstück „Harry Potter and the Cursed Child“ („Harry Potter und das verwunschene Kind“, 2016). Die Musik zu den ersten drei Filmen komponierte John Williams, der die sinfonische Film-Musik zurück nach Hollywood gebracht hatte.

Danach setzten Patrick Doyle, Nicholas Hooper, Alexandre Desplat und Imogen Heap Williams‘ Werk in seinem Sinne fort. Jetzt gastierte „The Music of Harry Potter - Live in Concert“ in der gut gefüllten Mercatorhalle. Die ersten 15 Nummern vor der Pause waren von John Williams, beginnend mit dem celestaglitzernden und chromatischen „Hedwig‘s Theme“, dabei war auch die jazzige Nummer „The Knight Bus“. Das Orchester, der kleine Frauenchor und die Dirigentin Agnieszka Nagórka kamen aus Polen. Alle machten ihre Sache gut. Schade nur, dass die eigentlich dezente Verstärkung im zweiten Teil etwas zuviel künstlichen Hall zeigte. Ein Pluspunkt war jene „Screen Animation“, mit welcher die boscops media der Musik wieder einen optischen Aspekt gab, denn dieser war eine unaufdringliche eigene Interpretation, auch wenn sie teilweise nur aus fehlerhaften und kaum leserlichen Zwischentiteln bestand. Das Publkum feierte alles, vor allem die Dirigentin. Die dritte Zugabe durfte eine junge Dame dirigieren, die Agnieszka Nagórka aus der ersten Reihe geholt hatte. hod