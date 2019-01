Musik in Duisburgs evangelischen Kirchen: Kirchentöne mit zwölf Konzerten

Duisburg Von den vier Jahreszeiten für Kinder bis hin zum War Requiem reicht das Spektrum des Musikprogramms in Duisburgs evangelischen Kirchen.

In den ersten beiden Monaten des Jahres können Interessierte neben Konzertbesuchen auch selbst in Kirchen singen. Dazu laden zwei Workshops ein: Bei dem am 20. Januar werden mehrstimmige Gesänge aus Taizé eingeübt und anschließend im Gottesdienst gesungen; Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Etwas Erfahrung sollten Chorsänger sowie erfahrene Blockflötenspieler für den Februar-Workshop mitbringen, denn hier werden Lieder für einen „Evensong“, eine musikalische Abendandacht ganz nach Vorbild der anglikanischen Kirche, eingeübt. Im März laden Gemeinden zu musikalischen Passionsandachten ein, aber auch Mädchen und Jungen kommen mit dem dritten Kinderkonzert in der Hamborner Friedenskirche auf ihre Kosten.

In der Salvatorkirche wird im März anlässlich des Gedenkens an den Beginn des II. Weltkrieges Benjamin Brittens War-Requiem, eine der erschütterndsten Anti-Kriegsmusiken überhaupt, aufgeführt. Das großbesetzte Meisterwerk des 20. Jahrhunderts ist zum ersten Mal in der Duisburger Stadtkirche zu hören. Im April ist in der vorösterlichen Zeit sowie am Karfreitag und zu den Osterfeiertagen ist in vielen Kirchen Vokal- und Instrumental-Musik in Gottesdiensten und Konzerten zu hören. Höhepunkt im Mai hingegen dürfte der ARD-Fernseh-Gottesdienst an Himmelfahrt in der Salvatorkirche sein, in dem der Chor der Singschule St. Petri aus Mülheim einen großen Auftritt hat. Im Juni hingegen steht in der Salvatorkirche das Eröffnungskonzert für das Orgelfestival Ruhr 2018 auf dem Programm: Es spielt Graham Barber, einer der führenden Organisten Englands. In der Kirche Wanheim gibt im gleichen Monat die „Nacht der Chöre“, wo hunderte Sängerinnen und Sänger aus den Gemeinden Ausschnitte aus ihrem Repertoire präsentieren. Das Faltblatt endet mit einer Vorschau auf die sommerlichen Orgelkonzerte in Hamborn.