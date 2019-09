Musical in Duisburg : Wallace-Macher sprechen von Erpressung

Die Crew von „Wallace“ befindet sich aktuell in der heißen Probephase. Foto: Gruppe C Photography/Tim Upietz

Duisburg Die Presseagentur ots verbreitet am Mittwochabend die Meldung, dass das Musical „Wallace“ wegen Anlagebetrugs abgesagt wurde. Dahinter steckt ein Erpressungsversuchs, sagt Michael Mohr. Später wird die Meldung zurückgezogen.

Die Macher des Musicals „Wallace“ werden scheinbar erpresst – dieser Eindruck verfestigte sich am Mittwochabend mehr und mehr. So stellt sich der Sachverhalt dar:

Am Mittwochabend, um 17.38 Uhr, bringt die seriöse Presseagentur OTS eine Mitteilung, die viele Duisburger kaum glauben können – dazu zählen auch die, die im Rathaus arbeiten. Wörtlich heißt es bei OTS: „Die für den 14. November 2019 im Theater am Marientor angekündigte Weltpremiere des Musicals ,Wallace’ ist abgesagt worden. Das haben jetzt die Eigentümer der Autark Entertainment Group AG bekanntgegeben. Laufende Proben werden umgehend eingestellt. Insgesamt waren mehr als 90 Veranstaltungen geplant.“ Hintergrund, so heißt es weiter, seien Berichte, dass mehrere Staatsanwaltschaften gegen den Vorstand und bisherigen Aufsichtsrat der Autark Entertainment Group AG wegen des dringenden Anfangsverdachts des gewerbsmäßigen Anlagebetruges ermitteln. Angeblich sollten private und institutionelle Anleger die Produktionskosten von mehr als zehn Millionen Euro deckeln. Gleichzeitig sei der Börsengang der Autark Entertainment Group AG kurzfristig geplant. Wichtige Investoren und Kapitalgeber hätten jetzt ihre Finanzzusagen gekündigt. Überprüfungen durch Behörden hätten zudem ergeben, dass die für den Börsengang eingereichten Unterlagen und Dokumente fehlerhaft seien. So soll auch ein Wertgutachten des beteiligten Wirtschaftsprüfers, das für die Zulassung des Aktienhandels nötig ist, „eklatante Mängel“ aufweisen. Das jedenfalls stehe in einem Prüfungsgutachten einer neutralen Prüfungsgesellschaft, das jetzt an die Staatsanwaltschaften weitergereicht wurde. Die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) ermittele.