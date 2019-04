Interview Söke Dinkla : Offen für ganz neue Kunstformen

Das bislang ungewöhnlichste Kunstprojekt in der Geschichte des Hauses: Jochen Gerz hat das Lehmbruck-Museum in ein monumentales Buch verwandelt, das von einem Steg aus gelesen werden kann. Foto: Lehmbruck-Museum

Duisburg Die Direktorin des Lehmbruck-Museums über Besucherzahlen und neue Herausforderungen.

Die ungewöhnliche Jochen-Gerz-Ausstellung, die noch bis zum 5. Mai besichtigt, erlesen und erlebt werden kann, ist viel beachtet und diskutiert worden. Ein schöner Anlass, nochmals grundsätzliche Fragen an Museumsdirektorin Dr. Söke Dinkla zu richten.

Können hohe Besucherzahlen mehr oder weniger garantiert werden?

Dinkla Eine Garantie für den Publikumserfolg kann sicher niemand geben, aber es gibt Künstlernamen, bei denen das Erzielen hoher Besucherzahlen wahrscheinlich ist. Es scheint recht einfach zu sein: Je bekannter eine Künstlerin bzw. ein Künstler ist, desto eher sind hohe Besucherzahlen zu erwarten. Ausstellungen der Klassischen Moderne sind gerade im Bereich der Malerei sehr beliebt.

Und - machen Sie es sich deshalb einfach?

Dinkla Ich will es mal so sagen: Unsere Aufgabe als öffentliches Museum ist es nicht, uns auf diese recht simpel erscheinende Lösung zu verlassen und immer wieder das Gleiche zu wiederholen. Das kann auf Dauer nicht zum Erfolg führen. Um einen Beitrag zur aktuellen Entwicklung der Gesellschaft leisten zu können, arbeiten wir mit an neuen Formen der Kunst und geben dem Neuen Raum, aus dem wir lernen können.

Und wie geschieht das?

Dinkla Ein Beispiel dafür ist die Medieninstallation des chinesischen Künstlers Xu Bing, die im Rahmen von „Sculpture 21st“ in der großen Glashalle zu sehen war. Xu Bing hat den ersten Film aus Bildern geschaffen, die gewissermaßen selbsttätig von Kameras im öffentlichen Raum aufgenommen wurden; es sind Bilder, die ohne die Absicht Bedeutung zu schaffen, entstanden sind. Anders als bei jedem anderen Film zuvor hat Xu Bing aus diesen Bildern einen Film im klassischen Spielfilmformat geschaffen, der uns emotional in ein fiktives Geschehen involviert. Das Lehmbruck Museum ist der Ort der Präsentation einer ganz neuen Kunstform, die hier in Duisburg ihre Deutschlandpremiere hat. Mit Ausstellungen wie diesen gewinnt das Museum als strahlkräftiger Ort der zeitgenössischen Skulptur an internationalem Profil.

Das Projekt von Jochen-Gerz, der die großen Fensterflächen des Museums wie Buch- oder Zeitungsseiten benutzt, stellt die herkömmliche Museumsarbeit bewusst in Frage. Wie sehen Sie das?

Dinkla. Dieses Projekt beweist geradezu die Innovationskraft unseres Museums. Jochen Gerz, die gerade entsteht. Jochen Gerz ist einer der konzeptstärksten und kreativsten Künstler Deutschlands und international hoch angesehen. Er ist ein immens scharfer Denker und Kritiker jeder Form von Konvention, Denkfaulheit und Routine. Gerz hat einen großen Teil seiner Zeit der letzten vier Jahre unserem Museum gewidmet. Seine neueste Arbeit „The Walk“ ist eine Hommage an das Lehmbruck-Museum und den Mut seiner Erbauer, eine Würdigung der Stadt, die in den späten 1950er Jahren, „ein Haus aus Glas“ gebaut hat, in einer Zeit, in der jeder die Gewissheit hatte, dass selbst die dickste Mauer zerbrechlich ist.

Jochen Gerz hat die große Glasfassade des Museums in ein monumentales Buch verwandelt. Jede der 30 sieben Meter hohen Glasscheiben wird mit Zeilen eines Texts beschrieben, der Episoden aus dem Leben des Künstlers erzählt. Ein Steg führt um das Haus herum. Wie soll das auf die Besucher wirken?

Dinkla Gerz lässt uns in unsicherer körperlicher Erfahrung nicht nur den Text lesen, sondern erneuert unseren Blick auf das Museum, auf seine Position in der Stadt inmitten des Kant Parks. „The Walk“ ist eine Einladung an Menschen, die aus ihren Heimatländern geflüchtet sind, uns ihren Weg zu erzählen. Es entstehen Bezüge zu Jochen Gerz‘ eigenem Leben, das 1940, inmitten des Krieges in Berlin begonnen hat. „The Walk“ ist nach meinem Verständnis ein umfassendes und klug erdachtes Kommunikationsprojekt: Es gibt uns Impulse, mit geflüchteten Menschen, die unsere Gesellschaft in den nächsten Jahren prägen werden, ins Gespräch zu kommen, sie kennen zu lernen und von ihnen zu lernen. Es stiftet Kommunikation im Museum zwischen den Mitarbeitern, mit den Besuchern und sorgt sicherlich auch für kontroverse Diskussionen in der Stadt und darüber hinaus.

Passt so etwas denn in ein Skulpturenmuseum?