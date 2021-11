1G-Regel tritt in Kraft : Dieses Museum in Duisburg lässt Genesene nicht mehr rein

Dieses Museum in Duisburg lässt Genesene nicht mehr rein

1G-Regel tritt in Kraft

Duisburg Weil den Gründern des privaten Kunstmuseums DKM in Duisburg die Landesregeln nicht weit genug gehen, haben sie für ihre Ausstellung nun die 1G-Regel beschlossen. Die Zahl der Besucher soll deshalb sogar gestiegen sein.

In Nordrhein-Westfalen gilt im Freizeitbereich nun die 2G-Regel, doch einem Duisburger Kunstmuseum geht das nicht weit genug. Im DKM am Hauptbahnhof gilt ab sofort die sogenannte 1G-Regel, nur noch Geimpfte dürfen also die Ausstellung besuchen. Damit reicht der Status als Genesener nicht mehr aus. „Die Politik hängt mit ihren Regeln hinterher und deshalb verschärfen wir jetzt hier selbst die Regeln“, sagt Kunstsammler und Museumsgründer Dirk Krämer.