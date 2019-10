Verkehr im Duisburger Süden : Planer hält Brücken-Neubau für denkbar

Die Rheinbrücke zwischen Uerdingen und Mündelheim, Teil der B 288, ist derzeit für alle Lkw über 7,5 Tonnen gesperrt. Sie wird nun saniert, steht aber vor einer ungewissen Zukunft. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Die Uerdinger Rheinbrücke ist schwer beschädigt und soll bis Ende 2020 erneuert werden. Wegen des möglichen Ausbaus der B 288 zu einer Autobahn könnten aber noch schwerwiegendere Veränderungen anstehen.

Seit mehr als einem Monat ist die Rheinbrücke der Bundesstraße 288 zwischen Krefeld-Uerdingen und Duisburg-Mündelheim nun bereits für den Lkw-Verkehr gesperrt. Zuvor waren bei einer routinemäßigen Untersuchung schwere Schäden am Bauwerk festgestellt worden. Unter anderem ist von Betonabplatzungen an der Unterseite der Brücke die Rede. Ein Teil des Sanierungskonzepts steht mittlerweile: Am 11. November wird Straßen.NRW mit den ersten Arbeiten an der Brücke beginnen. Ziel ist es, bis Ende des Jahres die dringlichsten Mängel zu beseitigen, um den Lkw-Verkehr dann wieder zulassen zu können, sollte der einbrechende Winter das nicht verhindern.

Die Fahrbahn der denkmalgeschützten Rheinbrücke setzt sich aus 22 Metern langen aufeinanderfolgenden Betonplatten zusammen, die, wie der Rest der Brücke, in den 1930er Jahren gefertigt worden sind. „Durch Lkw-Überrollungen und die dadurch entstehenden Schwingungen hat sich das Material abgerieben“, erklärt Stephan Huth, Projektleiter Brückenbau der Niederlassung Niederrhein von Straßen.NRW, „die Platten haben sich folglich in den Übergangsbereichen gelöst und liegen nicht mehr auf dem Stahltragwerk auf“. Wenn man nichts unternehme, würden die Platten irgendwann einfach mittig durchbrechen, so Huth. Rund zehn lokale Punkte an der Unterseite der Brücke, an denen sich der Beton gelöst hat, wurden bei der Überprüfung als gravierend eingestuft. Als Sofortmaßnahme wird nun das durch den Abrieb entstandene Betonmehl beseitigt und die Lücke zwischen Betonplatten und Stahlträger mit einem Betonersatz unterfüttert, damit die Fahrbahn wieder vollständig auf dem Träger aufliegt. Rund 500.000 Euro wird das kosten.

Info Historie der Krefeld-Uerdinger-Rheinbrücke Fünfteilige Brücke, bestehend aus zwei Vorlandbrücken und einer dreiteiligen Strombrücke. Gesamtlänge: 860 Meter Breite: 19,5 Meter Baubeginn: 1933 Fertigstellung: 1936 ursprünglicher Name: Adolf-Hitler-Brücke 4. März 1945: Die Wehrmacht sprengt die Brücke, um die Alliierten am Vorrücken zu hindern. Ende 1948: Beginn des Wiederaufbaus mit alten Konstruktionsteilen. 4. November 1950: Als Krefeld-Uerdinger-Brücke von Ministerpräsident Karl Arnold wiedereröffnet. Seit 1987 unter Denkmalschutz.

Dabei soll es nicht bleiben. Für das Frühjahr ist der Beginn der umfassenden Sanierungsarbeiten geplant, denn die Schäden sind weitreichender. Derzeit würden weitere Untersuchungen zur Beton- und Stahlfestigkeit vorgenommen, so Huth, wahrscheinlich aber werde eine neue Bewehrung im Stahlbeton benötigt, um für zusätzliche Stabilität zu sorgen und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Dazu würden dann neue Stahl- und Kunststofflamellen im Beton des Tragwerks der Uerdinger Brücke eingelegt. „Wenn wir schon an der Brücke arbeiten, wollen wir alle Schäden auch gründlich angehen“, sagt Huth und gibt den zeitlichen Rahmen vor: „Wir werden wohl das ganze nächste Jahr dran sein.“ Möglicherweise auch länger, schließlich gelte es auch Faktoren wie ein mögliches Hochwasser des Rheins im Frühjahr und Herbst zu berücksichtigen, das Arbeiten an der Unterseite der Brücke zusätzlich erschweren würde.

Ob die Ausbesserung in diesem Jahr oder die umfassende Sanierung im nächsten: Alle Arbeiten sollen im laufenden Verkehrsbetrieb stattfinden und keine Vollsperrung der unter der Woche durch Berufspendler stark frequentierten Strecke nach sich ziehen. Wenn doch, dann würde man sich einen Nacht- oder Wochenendtermin suchen, versichert Huth. Straßen.NRW plant, kleine Tagesbaustellen auf einer der zwei Spuren einzurichten, und die Schäden an der Brücke nach und nach, an kleinen Abschnitten, auszubessern. Obwohl sich die Schäden an der Unterseite der Brücke befinden, sei es dennoch notwendig, die jeweiligen Fahrbahnabschnitte auf der Oberseite zu sperren und den Verkehr daran vorbeizuleiten, schließlich dauere es seine Zeit, bis sich der für das Unterstopfen genutzte Betonersatz festige. „Wir müssen bei den Arbeiten die von der Fahrbahn ausgehenden Schwingungen im Verkehrsbetrieb vermeiden“, betont Huth. Sonst müsse innerhalb kurzer Zeit erneut nachgebessert werden.

Doch es bleiben die Unwägbarkeiten, die es wegen der seit einiger Zeit im Raum stehenden Ausbaupläne für die Bundestraße 288 als vierspurige Autobahn 524 gibt, denn das würde auch die Rheinbrücke miteinschließen. Schon länger gilt die Brücke als Nadelöhr, die gerade zu Stoßzeiten für Staus sorgt. Der Ausbau ist im Bundesverkehrswegeplan 2030 festgehalten, dem zentralen Konzept der Bundesregierung zur Erneuerung überregional verlaufender Straßen. „Das heißt, wir sind hier interdisziplinär unterwegs“, gibt Huth zu Verstehen. Wie umfassend die Rheinbrücke saniert werde, würde auch davon abhängen, welche Lösung die Bundesplaner für den Rheinübergang finden, um diesen vierspurig zu machen.