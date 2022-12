Brand an Tankstelle Vier Verletzte nach Gasexplosion in Duisburg-Mündelheim

An einer Baustelle nahe der Total-Tankstelle an der B 288 in Duisburg-Mündelheim sind am Dienstagmittag eine unterirdische Gasleitung und ein mit Gasflaschen beladener Lkw in Brand geraten. Das bestätigt ein Sprecher der Stadt Duisburg. Dabei wurden nach bisherigen Informationen vier Menschen verletzt, einer davon schwer. Die erste Explosion fand wohl gegen 13 Uhr statt, der Einsatz dauerte gegen 15 Uhr noch an. Der Lkw war zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits gelöscht und der Brand laut Feuerwehr unter Kontrolle.