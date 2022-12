Brand an Baustelle Vier Verletzte nach Gasexplosion in Duisburg-Mündelheim

Meterhohe Flammen, eine dichte Rauchsäule. Das sich am Dienstagmittag in Mündelheim ein größeres Unglück ereignet hatte, war für Anwohner schon aus großer Entfernung zu sehen. An einer Baustelle an der B 288 waren zwei unterirdische Gasleitungen und ein mit Gasflaschen beladener Lkw in Brand geraten. Vier Menschen wurden dabei verletzt, einer von ihnen schwer.