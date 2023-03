Nächste Runde im Warnstreik Mülltonnen in Duisburg bleiben drei Tage ungeleert

Duisburg · Drei Tage lang bleiben die Mülltonnen in Duisburg stehen. Die Gewerkschaft Verdi kündigte am Dienstag an, dass die Beschäftigten der Wirtschaftsbetriebe für drei Tage die Arbeit niederlegen. Betroffen sind auch die Straßenreinigung und die Recyclinghöfe.

07.03.2023, 17:10 Uhr

Die Müllwagen der Duisburger Wirtschaftsbetriebe rücken drei Tage lang nicht aus. Foto: Wirtschaftsbetriebe Duisburg

Bereits am Mittwoch treten Erzieherinnen und Sozialarbeitende in Duisburg wie berichtet in einen eintägigen Warnstreik. Betroffen davon sind auch die städtischen Kindertageseinrichtungen. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen, die Ende des Monats fortgesetzt werden. Die Gewerkschaft verlangt 10,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt, die Arbeitgeber liegen mit ihrem Angebot weit darunter. Zwischen 2456,51 Euro im ersten Berufsjahr und 3033,74 Euro nach 15 Jahren verdienten die Menschen, die täglich unseren Müll abholen, teilte Verdi jetzt mit. „Das sind natürlich die Bruttobeträge. Nach Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen bleiben den Kolleginnen und Kollegen zwischen knapp 1650 und rund 1950 Euronetto übrig“, erklärt Christian Jürgens, Gewerkschaftssekretär für die Ver- und Entsorgung in Duisburg und am Niederrhein. Erzieherinnen und Sozialarbeiter legen am Mittwoch die Arbeit nieder Warnstreik in Duisburg Erzieherinnen und Sozialarbeiter legen am Mittwoch die Arbeit nieder „Große Sprünge kann man davon nicht machen, wenn dann aber die Preise für Strom und Heizenergie durch die Decke gehen und die Lebensmittel sich oberhalb der Inflationsrate verteuern, wird es echt eng.“ Deshalb erwarteten die Beschäftigten in der Entsorgung in der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst eine kräftige Tariferhöhung, so Jürgens. In Duisburg werden deshalb am Donnerstag und Freitag die Mülltonnen nicht geleert. Damit die Wirtschaftsbetriebe als Arbeitgeber nicht den Samstag als zusätzlichen Leerungstag dazunehmen – was sie aufgrund einer entsprechenden Betriebsvereinbarung könnten – gilt der Warnstreik für drei Tage. Betroffen sind auch die Bereiche Straßenreinigung und Recyclinghöfe. Der insgesamt dreitägige Warnstreik in Duisburg seiTeil von landesweit stattfindenden Streikmaßnahmen der Abfallentsorgung und Straßenreinigung in Nordrhein-Westfalen. „Die Kollegen und Kolleginnen sind wirklich stinksauer“, beschreibt Christian Jürgens die Situation. „In der zweiten Verhandlungsrunde haben die Arbeitgeber nach neun „Nullmonaten“ drei Prozent Steigerung angeboten. Für die bei der Müllabfuhr Beschäftigten sind das brutto zwischen 70 und 90 Euro, davon bleiben netto rund 45 bis 60 Euro übrig. Damit wird die Preissteigerung nicht mal ansatzweise aufgefangen“, so der Gewerkschafter. Tarifgehälter 2022 kaum gestiegen - Arbeitskampf wird härter Nur 2,2 Prozent mehr Gehalt Tarifgehälter 2022 kaum gestiegen - Arbeitskampf wird härter Und die angebotene Einmalzahlung verpuffe. „Sie hilft vielleicht kurzfristig, aber die Preise bleiben doch langfristig hoch“, befürchtet Jürgens. Daher müsse Verdi vor der entscheidenden dritten Verhandlungsrunde Ende März „den Druck erhöhen“.

(mtm)