Inmitten von Fäkalien : Duisburger Müllabfuhr findet Hündin verwahrlost im Keller

Duisburg Die Duisburger Müllabfuhr hat am Mittwochmorgen im Stadtteil Marxloh nur zufällig eine schlimme Entdeckung gemacht: Im Keller eines Mehrfamilienhaus fanden sie eine Hündin – angebunden an ein Fahrrad und inmitten von Fäkalien.

Um an die Mülltonnen eines Mehrfamilienhauses an der Entenstraße in Marxloh zu kommen, müssen die Mitarbeiter der Duisburger Wirtschaftsbetriebe regelmäßig durch den Keller laufen. Dabei stieg einem der Männer am Mittwochmorgen Gestank in die Nase.