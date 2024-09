Nach Spiel in Gelsenkirchen MSV-Fans greifen Mann im Zug an und treten auf Polizisten ein

MSV-Fans haben am am vergangenen Samstag erst einen Fahrgast und daraufhin mehrere Polizisten in einem Zug angergriffen. Wie die Polizei mitteilt, kam es bei der Abreise aus Gelsenkirchen nach dem Spiel gegen Schalke II in einer Regionalbahn zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Vorfall ereignete sich demnach in der RB 32 (Dortmund - Duisburg).