Nach Auswärtssieg MSV-Fans auf Schützenfest in Gütersloh verprügelt

Update | Duisburg/Gütersloh · Am Freitag hat der MSV Duisburg in Gütersloh gewonnen, eine Gruppe Fans feierte auf einem Schützenfest in der Nähe weiter. Dort gerieten sie am Abend in eine Schlägerei. Offenbar trafen sie auf Ultras eines anderen Vereins – die sollen ihnen mit dem Tod gedroht haben.

29.07.2024 , 15:13 Uhr

Die Schauinsland-Reisen-Arena, hier spielt der MSV Duisburg. Foto: dpa/Bernd Thissen

Fans des MSV Duisburg sind am Freitagabend auf einem Schützenfest in Gütersloh in eine Schlägerei geraten. Die vier Männer – zwischen 20 und 53 Jahre alt – wollten dort den Auswärtssieg ihrer Mannschaft fest. Nach eigenen Angaben wurden sie auf dem Fest dann von mehreren Personen angegriffen und geschlagen, auf dem Borden habe man weiter auf sie eingetreten. Die Polizei informierte am Montag über den Fall. Demnach fand das Schützenfest im Ortsteil Spexard statt. Die Polizei traf dort auf drei junge Männer im Alter zwischen 22 und 26 Jahre, sie waren betrunken und kamen als Tatverdächtige in Frage. Ein 22-Jähriger aus Gütersloh sagte, einer der MSV-Fan habe seine Freundin „unsittlich berührt", woraufhin er ihn dann geschlagen habe. Gegenüber unserer Redaktion widersprechen die Fans dieser Version allerdings: Demnach soll es gar keine „angebliche Freundin" gegeben haben, die Auslöser für die Prügelei hätte sein können. Vielmehr seien die mutmaßlichen Täter Teil der Ultraszene von Arminia Bielefeld gewesen und hatten die MSV-Fans zuvor aufgefordert, ihre Trikots auszuziehen. Bei der Polizei sei dann eine „Freundin" als Vorwand für die Schläge erfunden worden. Insgesamt hätte eine Gruppe aus zehn Personen auf die MSV-Fans eingeprügelt, heißt es. Zwischenzeitlich hätten die Männer ihnen sogar mit dem Tod gedroht. Für Nachfragen war die Polizei Gütersloh am Montagnachmittag nicht zu erreichen. Die vier MSV-Fans wurden nach eigenen Angaben zum Teil schwer verletzt und vor Ort von Ärzten behandelt. Demnach seien Knochenbrüche im Gesicht und schwere Schwellungen die Folge, ein Mann müsse nun operiert werden. Gegen die drei Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld ermittelt.

