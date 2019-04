Thema lädt zum Philosophieren ein : „Glück“ heißt das Motto der Duisburger Akzente 2020

Duisburg Nach den „Utopien“ in 2019 haben die traditionsreichen Duisburger Kulturwochen auch im kommenden Jahr ein sehr offenes Thema, das zum Philosophieren einlädt.

Es sind nicht gerade „glückliche Tage“, um den durchaus zynischen Titel des Theaterstücks von Samuel Beckett zu zitieren, die man zurzeit im Kulturbereich erlebt. In Duisburg kann man noch nicht abschätzen, wie lange es dauern wird, bis das Stadttheater wieder bespielt werden kann, nachdem die Bühne und die Bühnentechnik durch die nicht zu stoppende Sprinkleranlage geflutet wurde. Gleichwohl steht das Motto der Akzente 2020 fest. Es besteht nur aus einem Wort: „Glück“.

Zunächst ist man überrascht darüber, dass ein solches Thema in der nunmehr 40-jährigen Akzente-Geschichte noch nicht aufgegriffen wurde – im Gegensatz zum diesjährigen Utopie-Motto, das schon im Jahr 1997 in der Überschrift „Schöne Aussichten. Träume, Visionen, Utopien“ anklang. Auch die sogenannten Orwell-Akzente („1984 – Ist die Zukunft noch zu retten?“) nahmen bereits die (utopische) Zukunft ins Visier. Und die Akzente im Jahr 2018 „Nie wieder Krieg“ hatten 1982 einen Vorläufer mit dem Motto „Eine Taube macht noch keinen Frieden“.

Das Thema „Glück“ ist also erstaunlicherweise neu bei den Akzenten. Wie immer kommt es darauf an, was man mit einem solch offenen Motto macht, über das sich trefflich philosophieren lässt. Da kann man bereits bei Aristoteles (384 bis 322 vor Christus) anfangen, der Glückseligkeit als das „vollkommene und selbstgenügsame Gut und als Endziel des Handelns“ bezeichnete. Grundsätzlich kann man den Begriff Glück grundsätzlich auf zwei Weisen deuten, nämlich im Sinne von „glücklich sein“ und „Glück haben“. Im Englischen gibt es dafür auch zwei verschiedene Worte, nämlich „happiness“ und „luck“. Der Dichter und Theatermann Franz Dingelstedt (1814 bis 1881) wählte für sich selber einen melancholisch anmutenden Grabspruch, der den Unterschied klarmacht: „Er hat im Leben viel Glück gehabt. Und ist dennoch niemals glücklich gewesen.“