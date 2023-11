Brettspielklassiker Mister Monopoly stellt Duisburg-Edition vor

Mister Monopoly präsentierte im Entdeckerhaus des Zoo Duisburg die neue Edition. Auch der Zoo ist auf dem Spielfeld vertreten. Für Winning Moves sei es ein großes Anliegen gewesen, ein gutes Bild von der Stadt zu bekommen. „Wenn man an Duisburg denkt, dann denkt man an Industriekullisse, an den Binnenhafen, an Kulturfestivals oder auch an idyllische Seenplatten“, so Will. Das Team habe insgesamt sechs Monate an dem Spielbrett gearbeitet.