Monatsbericht der Agentur für Arbeit Arbeitslosenzahl in Duisburg sinkt weiter

Trotzdem gibt es einen Haken: Im Vergleich zum Vorjahresmonat, sind in Mai diesen Jahres mehr Menschen arbeitslos. Damit waren in diesem Monat 407 Personen oder 1,2 Prozent mehr als vor einem Jahr arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag im Mai bei 12,5 Prozent, 0,3 Prozentpunkte unter dem Wert von April. Im Mai 2023 lag die Quote ebenfalls bei 12,5 Prozent. „Seit Januar 2024 verzeichnen wir in Duisburg monatlich sinkende Arbeitslosenzahlen auf niedrigem Niveau“, sagt Marcus Zimmermann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Duisburg. Trotzdem sei die Zahl der arbeitslosen Menschen in Duisburg weiterhin hoch, so Zimmermann weiter.