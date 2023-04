Mona Neubaur in Duisburg-Ruhrort Elektrolichtbogenofen für ArcelorMittal

Der neue Elektrolichtbogenofen soll helfen, die CO 2 -Emissionen um über 90 Prozent zu senken. Er bedeutet einen kompletten Technologiewechsel in der Produktionsweise am Standort in Ruhrort. Was zudem noch fehlt, ist eine 380kv-Hochspannungsleitung von Walszum nach Ruhrort. ArcelorMittal hat für den Transformationsprozess bei der Bundesregierung Fördermittel beantragt, die von der EU-Kommission bewilligt werden müssen. „Inzwischen haben sich aber die Förderbedingungen geändert, so dass sich das jetzt hinzieht“, erklärt Banaszak.