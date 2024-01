Neujahrsempfang der Niederrheinischen IHK in Duisburg „Die Deindustrialisierung ist bereits in vollem Gange“

Sie erinnerte an die Bedeutung der grünen Transformation in der Stahlindustrie – so seien im vergangenen Jahr der Bundespräsident, der Bundeskanzler, der Bundeswirtschaftsminister und der niederländische König in Duisburg gewesen. „Und warum? Weil es in Duisburg so schön ist? Ja – auch weil es in Duisburg so schön ist“, erklärte sie und dem Beifall der Gäste. Bekanntlich soll der Bau von perspektivisch mit grünem Wasserstoff betriebenen Direkt-Reduktionsanlagen die alten Hochöfen bei Thyssenkrupp in Duisburg ersetzen.