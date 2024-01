Kanzelrede von Mojib Latif in Duisburg „Wir können allein die Welt nicht retten – aber wir können zeigen, wie es geht"

Er beschreibt aber auch den Ernst der Lage, mahnt an, dass die Menschheit trotz vielfacher Warnungen aus der Wissenschaft in der Vergangenheit viel zu lange untätig gewesen sei. Dabei verweist der in Hamburg geborene Sohn pakistanischer Eltern auf die 1973 veröffentlichen Erkenntnisse des „Club of Rome", der vor 50 Jahren die heute eingetretenen Entwicklungen prognostiziert hat. Später genutzte computergestützte Berechnungsmodelle hätten die Vorhersagen der Wissenschaftler bestätigt, sagten die oftmals erschreckenden Ergebnisse voraus.