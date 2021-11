Nach dem Abriss : Anwohner der Cölvebrücke rufen zur Demonstration auf

Wer sich von Westen kommend über die Straße „An der Coelve“ der früheren Brücke nähert, endet an diesem Zaun. Foto: Mike Michel

TROMPET/MOERS Bei Facebook kursiert ein Aufruf zu einer Demonstration, bei der Anwohner der abgerissenen Cölvebrücke schnellen Ersatz fordern. Geplant ist ein Demonstrationszug und eine Kundgebung auf dem Alfred-Hitz-Platz.

Nach dem schnell erfolgten Abriss der Cölvebrücke sollte nun auch alles daran gesetzt werden, für einen schnellen Ersatz zu sorgen. Das erklärte am Donnerstag Bruno Sagurna, SPD-Fraktionschef im Rat der Stadt.

Mit solchen Beteuerungen wollen sich Anwohner und Mitglieder der Interessengemeinschaft „Die Cölvebrücke – unverzichtbar“ allerdings schon lange nicht mehr abspeisen lassen. Die IG ruft jetzt auf ihrer Facebookseite zu einer Demonstration auf am Mittwoch, 24. November, 15 Uhr, unter dem Motto „Abriss der Cölvebrücke ... und jetzt?“.

Treffpunkt ist an der Trompeter Straße an der Stelle, wo früher die Brücke stand. Von dort soll ein Demonstrationszug bis zum Kreisel führen und dann bis zum Alfred-Hitz-Platz. „Dort findet eine Kundgebung statt, zu der wir Verantwortliche einladen, die sich zur Zukunft Bergheimer Bürger äußern sollen“, heißt es in dem Aufruf. Offen gelassen ist dabei, wer mit „Verantwortliche“ gemeint ist.