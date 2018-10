Duisburg: Modellflugclub Rheinhausen hat ein Paradies am Rhein

Rheinhausen Das Paradies erstreckt sich über 140 mal 40 Meter, liegt direkt am Rhein, gleich gegenüber von der alten Kupferhütte und bietet etwa 120 Mitgliedern die Möglichkeit, hier schwungvolle Starts und möglichst sanfte Landungen hinzubekommen.

Was darf hier auf dem herrlichen Gelände direkt am Rhein fliegen? Segelflugzeuge, Motorflugzeuge, Drohnen und Hubschrauber, eigentlich alles, was fliegen kann und nicht mehr als 25 Kilo schwer ist. „Dabei sind die Hubschrauber am anspruchsvollsten zu fliegen, weil sie in der Luft am schwierigsten zu stabilisieren sind“, berichtet Giesen. Drohnen haben vier oder mehr Rotoren und sind deswegen wesentlich leichter zu steuern. Und auch bei Segelflugzeugen gibt es feine Unterschiede, die mit und die ohne Motor. Die ohne werden von Schleppflugzeugen nach oben befördert. Und wenn die Thermik günstig ist, also die Luftmassen nach oben strömen und die Flugzeuge gut tragen, dann halten sich die Segelflugzeuge auch ohne Motorunterstützung länger in der Luft. Saison ist hier immer, außer bei Hochwasser. Es darf halt nicht stürmisch sein und möglichst trocken sollte es auch sein. Und die Mitgliedsbeiträge sind moderat: 85 Euro zahlen Erwachsene und eine einmalige Aufnahmegebühr von 150 Euro. Jugendliche zahlen 20 Euro pro Jahr, und Kinder von Vereinsmitgliedern bis 14 Jahre dürfen umsonst fliegen. „Die Stimmung bei uns zwischen den unterschiedlichen Fliegern ist entspannt. Am 1. Sonntag im Monat fliegen immer vorrangig die Hubschrauber, am 1. Samstag im Monat immer die Flächenflugzeuge“, so der Vorsitzende.