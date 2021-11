Wasserschaden sorgt für Verschiebung : Modehaus Sinn im Forum eröffnet am 1. März 2022

Modehaus Sinn im Forum eröffnet am 1. März 2022

Duisburg Viele Kunden hatten sich schon darauf gefreut, dass sich das Bekleidungshaus Sinn im Forum ansiedelt. Doch die eigentlich schon für September geplante Eröffnung musste weit nach hinten geschoben werden.

Das Modehandelsunternehmen SiNN verschiebt die Eröffnung seiner Duisburger Filiale auf den 1. März 2022. Grund sei ein „massiver Wasserschaden“, der während der Umbauarbeiten durch eine defekte Sprinkleranlage verursacht wurde. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

„Wir hätten uns für unsere treuen Kundinnen und Kundinnen sehr gewünscht, früher an unseren Traditionsstandort in Duisburg zurückzukehren“, so Geschäftsleiter Tobias Hau. „Leider haben sich die Wasserschäden im Laufe der Bauarbeiten als gravierender herausgestellt als zunächst gehofft. Daher bleibt uns nichts übrig als diese Verschiebung ins nächste Frühjahr.“