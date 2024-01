Modedesignerin aus Duisburg „Ich glaube, ich bin eine kleine Weltverbesserin“

Es hat ihr alles schon etwas gebracht, sagt Faourouz Sadaoutchi-Adoyi, auch die Dinge, die ihr keinen Spaß gemacht haben. Die Ausbildung zur Steuerfachangestellten zum Beispiel, „Ich habe es gehasst“, sagt sie, „es war alles so trocken, aber ich habe es durchgekaut“. Es passte auch nicht wirklich zu ihr. Schon als Kind habe Sadaoutchi-Adoyi viel gemalt oder ihren Puppen aus alten Stoffresten neue Kleider gemacht. Zahlen passten nicht so wirklich in ihre Welt. Als die heute 31-Jährige ihren Realschulabschluss machte, war ihr schon klar, dass sie Designerin werden möchte. Ihre Eltern waren der Meinung, sie müsse etwas Anständiges lernen. Also machte sie genau das – das totale Kontrastprogramm.