Mobile Werkstatt : Fahrradreparatur in Duisburg direkt vor der Haustür

Ralf Wißdorf in seiner mobilen Fahrradwerkstatt. Hier wartet und repariert er Fahrräder aller Art direkt vor der Haustür des Kunden. Foto: Alfons Winterseel

Duisburg Ralf Wißdorf repariert mit seiner „Mobilen Fahrradwerkstatt“ überall im Stadtgebiet defekte Drahtesel. Für jeden Fall nimmt er sich eine Stunde Zeit.

Der Frühling ist da und damit rücken Radtouren wieder verstärkt in den Mittelpunkt. Und gleichsam taucht die Frage auf: Alles ok mit dem Zweirad oder müsste es nicht eigentlich mal durchgecheckt werden? Vielleicht ist ja irgendwo eine Schraube locker. Also auf zum Fachhändler - und ganz schnell wieder enttäuscht zurück: Den nächsten freien Werkstatt-Termin gibt es erst Anfang des Sommers. Doch die technische Rettung stand per Zufall vor der Haustür: Die „Mobile Fahrradwerkstatt“ von Ralf Wißdorf.

Für den 58-jährigen sind Fahrräder eine Passion: Als Quereinsteiger begann er 1987 beim „Radwerk“ an der Oberstraße während seines Studiums. Das Haus, in dem Laden und Werkstatt untergebracht waren, ist jetzt längst abgerissen. Bald soll hier das neue Mercatorviertel entstehen. „Mit drei Gesellschaftern hatten wir den Laden dort eine ganze Weile.“ Zweiräder haben ihn schon immer begeistert. „Früher waren es Motorräder.“ Die Begeisterung für Zweiräder machte er zu seinem Beruf und absolvierte berufsbegleitend auch die Meisterschule für Zweiradmechaniker. „Ich wollte damit vor allem die Ausbildungsberechtigung bekommen.“

Info Mobile Werkstatt kommt auch zum Arbeitsplatz Einsatzgebiet Die „Mobile Fahrradwerkstatt“ ist meist auf dem Gebiet der Stadt Duisburg unterwegs. Auch in den angrenzenden Gebieten der Nachbarstädte ist er manchmal anzutreffen. Wer mit dem Rad zur Arbeit fährt, kann die mobile Werkstatt auch dorthin ordern. Termine Termine für die mobile Werkstatt können telefonisch und online vereinbart beziehungsweise angefragt werden. Kontakt Detaillierte Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.mobile-fahrradwerkstatt.com

Im Jahr 2002 zog der Fahrradladen um an den Sonnenwall. Aus dem „Radwerk“ wurde „Feine Räder“, ein Zusammenschluss von Produzenten, Händlern und Werkstätten mit einem hohen Qualitätsanspruch. Doch nach zehn Jahren fiel der Entschluss, den am Ende doch schwierigen Standort am unteren Sonnenwall aufzugeben. Ralf Wißdorf arbeitete fortan für die Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderungen am Kalkweg und baute eine Fahrradwerkstatt auf.

Vor der Übergabe an den Kunden, dreht Ralf Wißdorf noch schnell eine Proberunde. Foto: Alfons Winterseel

„Als sie lief, kam dann mein Entschluss, doch noch einmal den Sprung in die Selbständigkeit zu wagen“, erklärt Wißdorf. Doch diesmal sollte es kein Ladengeschäft, sondern eine mobile Fahrradwerkstatt sein. Er schaffte sich einen Werkstattwagen an, richtete ihn so ein, dass er selbst bei Wind und Wetter im Fahrzeug arbeiten kann.