Leonardo in der cubus-Kunsthalle : „Da Vinci 500“ zum Anfassen

Marlene Noack als Mona Lisa und Michael Bergmann als Leonardo da Vinci werden Schulklassen durch die Mitmachausstellung führen. Im Vordergrund: da Vincis Schnellbaubrücke. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Alle Welt gedenkt in diesem Jahr Leonardo da Vinci, der vor 500 Jahren starb. In der cubus-Kunsthalle wird am Sonntag eine von der Fachhochschule Bielefeld konzipierte, überaus interessante Mitmach-Ausstellung eröffnet.

Leonardo da Vinci war zweifellos ein Universalgenie, das seiner Zeit voraus war. Vor 500 Jahren ist Leonardo im Alter von 67 Jahren gestorben; er hinterließ ein Lebenswerk, das uns Nachgeborene nur staunen lässt. Im Gegensatz zu manch anderen Genies scheint Leonardo auch ein sympathischer Mensch gewesen zu sein. Jedenfalls verabscheute er Gewalt. Das sagte jedenfalls Thorsten Jungmann, Professor für Technikdidaktik an der Fachhochschule Bielefeld. An der FH Bielefeld begannen vor 15 Jahren fortgeschrittene Studierende zusammen mit ihren Dozenten und einer Fachhochschul-Werkstatt Modelle nach Skizzen zusammenzubauen, die Leonardo da Vinci hinterlassen hat. Im Laufe der Zeit wurden es immer mehr Modelle, die zu einer faszinierenden Mitmachausstellung zusammengefügt wurden. Teile dieses Schau werden nun am Sonntag, 2. Juni, 16 Uhr, in der cubus-Kunsthalle eröffnet, wo sie bis zum 31. Juli bleibt.

Leonardo da Vinci war auf vielen Feldern unterwegs: Kunst, Mathematik, Medizin, Ingenieurwesen, Architektur, Kartografie und Biologie. Sein bekanntestes Werk ist natürlich die Mona Lisa. cubus-Geschäftsführerin Claudia Schaefer, die die Bielefelder Mitmachausstellung mit Hilfe vieler Sponsoren nach Duisburg geholt hat, hatte im Vorfeld über die Duisburger Schulkultur-Kontaktstelle Schüler aufgefordert „Meine Mona Lisa“ zu malen. Mehr als 100 Schülerarbeiten sind jetzt neben den Bielefelder Modellen ausgestellt.

Info Führungen für Schulklassen u.a. Dauer Die Mitmachausstellung, konzipiert für Jung und Alt, bleibt bis zum 31. Juli in der cubus-Kunsthalle, die regulär mittwochs bis sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet ist. Eintritt Erwachsene zahlen fünf Euro, Kinder von drei bis zehn Jahren drei Euro Eintritt. Menschen mit Behinderung vier Euro. Führungen Die cubus-Kunsthalle bietet täglich zwei interaktive Führungen für Schulklassen und andere Gruppen an. Die erste Führung findet von 9 bis 12 Uhr, die zweite von 10.30 bis 13.30 Uhr statt. Die Führungen werden geleitet von Marlene Noack, die als Mona Lisa verkleidet ist, und von Michael Bergmann im Kostüm von Leonardo da Vinci. Kontakt Anschrift: Friedrich-Wilhelm-Straße 64, 47051 Duisburg. Anmeldungen und Infos unter Tel. 0203/ 26236 oder www.cubus-kunsthalle.de

Eines der Lieblingsobjekte von Prof. Jungmann macht auch am meisten Lärm. Es ist ein Trommelautomat. Das Musikinstrument kann mit Hilfe von kleinen Holzstäben, die in vorgefertige Löcher gedrückt werden, mechanisch programmiert werden. Je nach „Programmierung“ ändert sich der Rhythmus der fünf Schlägel, die durch ein Rad in Bewegung gesetzt werden. Ein anderes Paradestück ist ein Flaschenzug, mit dessen Hilfe man sich ohne große Anstrengung selber in die Höhe liften kann. Ausgestellt sind auch eine Gattersäge, mit der man schnell Bretter aus Stämmen herstellen kann, eine Maschine mit Kettenantrieb, eine Kornmühle, das Modell eines Schaufelradbootes und einiges mehr. Alle Modelle sind zum Anfassen und Bewegen gedacht. Und zwar so, dass sie stabil bleiben und auch dann noch funktionieren, wenn Hunderte Male an ihnen gedreht, gezogen oder gedrückt wurde.

Jungmann wies nicht ohne Stolz darauf hin, dass die Modelle selber nicht nur Leonardo da Vincis Ingenieurkunst zeigen, sondern selber hohe Ingenieurkunst beweisen. Schließlich wurden hier aus bloßen Skizzen, die zum Teil unvollständig sind, alltagstaugliche Modelle geschaffen, die nicht zuletzt den Forscher- und Entwicklergeist der Ausstellungsbesucher anregen sollen.

Beim Presserundgang am Freitagnachmittag sorgte Jungmann selber für eine Schrecksekunde bei seinem zweiten Lieblingsmodell, einer Schnellbaubrücke. Der Ingenieur-Professor nahm ein Element aus der Brücke heraus, die daraufhin in Sekundenschnelle vollständig zusammenbrach. Drei Leute konnten nach einem einzigen kurzen Tipp von Jungmann die Schnellbaubrücke innerhalb von drei Minuten wieder aufbauen - und zwar so stabil, dass sich ein Mensch auf sie setzen konnte.

Ergänzt wird die Leonardo-Ausstellung mit einem Beitrag der Vereinigung „Mercators Nachbarn“. Präsentiert wird in einem eigenen Raum der cubus-Kunsthalle Mercators berühmte Projektionskarte für die Seefahrt, die vor 450 Jahren entwickelt wurde.