Polizei ermittelt : Mitarbeiter in Duisburger Flüchtlingsunterkunft soll Ukrainerin missbraucht haben

Mitarbeiter in Duisburger Flüchtlingsunterkunft soll Ukrainerin missbraucht haben

Das Zeltdorf im Landschaftspark Nord, in dem die Ukrainerin leben soll. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Update Duisburg/Mülheim an der Ruhr Die 53-jährige Frau war nach ihrer Flucht aus der Ukraine im Zeltdorf im Duisburger Landschaftspark Nord untergekommen. Der Übergriff soll allerdings in der Wohnung des mutmaßlichen Täters stattgefunden haben.

Ein Mitarbeiter einer Duisburger Flüchtlingsunterkunft soll eine dort lebende Ukrainerin sexuell missbraucht haben. Entsprechende Ermittlungen bestätigte die Essener Polizei auf Anfrage unserer Redaktion. Da die Tat in Mülheim an der Ruhr stattgefunden haben soll, hatten die Beamten den Fall von der Duisburger Polizei übernommen.

Nach Angaben des 53-jährigen Opfers spielte sich der sexuelle Übergriff in der Wohnung des Beschuldigten aus Mülheim ab. Dort habe sich die Frau nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei mehrere Tage lang freiwillig aufgehalten, wie ein Sprecher mitteilte. Die Anzeige der Frau sei am 11. Mai erstattet worden.

Immer wieder hatten Flüchtlingshelfer in den vergangenen Monaten vor sexueller Gewalt gegen geflüchtete Frauen und Kinder gewarnt. Nach Angaben der Polizei Duisburg ist es der erste Fall dieser Art in der Stadt. Wie ein Sprecher mitteilt, sei aus Sicherheitsgründen die Polizeipräsenz an den Unterkünften ohnehin erhöht.