Entscheidung des Duisburger Krisenstabes : Prioritäre Impfungen für Ordnungsamtsmitarbeiter

Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Außeneinsatz sollen demnächst geimpft werden. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Der Krisenstab der Stadt hat am Freitag beschlossen, die Kräfte des städtischen Sonderaußendienstes (SAD) priorisiert zu impfen. Bereits am 1. März habe die Stadt eine entsprechende Prüfung beauftragt, nachdem der entsprechende Erlass des Landes dies zunächst so nicht hergegeben habe.