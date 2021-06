Duisburger Lokalgeschichte : Mit „Mercators Nachbarn“ online auf Tour

Duisburg Die bürgerschaftliche Vereinigung hat die Corona-Zeit nicht einfach verstreichen lassen, sondern mehrere lokalgeschichtliche Kurzfilme produziert und kostenlos ins Netz gestellt. Worum es bei den Filmen geht.

Mercators Nachbarn suchen zu Corona-Zeiten neue Wegen, Lokalgeschichte zu vermitteln. So brachte die Gruppe im Frühjahr ihren ersten Youtube-Film heraus, der in acht Minuten verschwundene Bauwerke der Duisburger Innenstadt vorstellte (die RP berichtete).

Die Resonanz auf diese Premiere war überaus erfreulich. Die Erinnerungen an die Gaststätte „Gläserner Hut“, an den riesigen „Mr.-Softy“-Bunker oder an den „Duisburger Heiratsmarkt“ im Schatten des alten Kaufhauses Horten kamen bei den Duisburgern gut an. Das ermutigte Mercators Nachbarn, noch weitere Youtube-Filme zu drehen. Mittlerweile kann man gleich mehrfach mit Mercators Nachbarn online auf Tour gehen. Die neuen Videoclips beschäftigen sich mit der „Duisburger Weingeschichte“, mit „Sagen und Legenden im Duisburger Wald“, mit dem „Kaiserberg – Alte und verschwundene Denkmäler“, dem „Mercatorbrunnen“ auf dem Burgplatz und dem Duisburger Rathaus.