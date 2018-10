Duisburg: Mit Mensch und Maschine gegen Laub

Straßen- und Gehwegreinigung : Im Einsatz gegen 11.000 Tonnen Laub

Duisburg In den kommenden Wochen haben die Duisburger Wirtschaftsbetriebe (WBD) angesichts des vielen Laubs auf den Straßen alle Hände voll zu tun. Die RP erklärt, was es für die Anwohner zu beachten gibt und wie die WBD helfen.

Offiziell ist der Sommer bereits seit mehreren Wochen vorbei. Der Kalender wies am 23. September auf den Herbstanfang hin. Während die vielen Bäume im Stadtgebiet so langsam ihre Blätter verlieren, beginnen für die Duisburger Wirtschaftsbetriebe (WBD) anstrengende Wochen: Straßen, Gehwege und Grünflächen müssen vom Laub befreit werden. Die RP erklärt, mit welchen Mitteln die WBD gegen das Laub vorgehen und was Anwohner zu beachten haben.

Wer ist für die Beseitigung des Laubs verantwortlich? Nach Angaben der WBD muss derjenige das Laub zusammenfegen, der auch für die Reinigung der Fahrbahn beziehungsweise des Gehweges verantwortlich ist. Bei den Reinigungsklassen A, B, D, F1 und G1 müssen also die Anwohner diese Aufgabe übernehmen. „Dabei ist es egal, ob es sich um Laub von städtischen oder privaten Bäumen handelt“, sagt Silke Kersken, Pressesprecherin der Wirtschaftsbetriebe.

Wie helfen die WBD? Die Wirtschaftsbetriebe nehmen Laub kostenlos auf den Recyclinghöfen an. Laub kann auch in der Biotonne entsorgt werden. Bei der Laubsammlung im Herbst werden zudem mit Laub befüllte Säcke auch vom Straßenrand abgeholt. „Es gibt einen Termin pro Woche in jedem Stadtgebiet“, berichtet Kersken. Die Laubsammlung findet in der Zeit vom 15. Oktober bis zum 1. Dezember von sechs bis 22 Uhr statt.

Was müssen die Anwohner beachten? Für die Laubsammlung können handelsübliche Müllsäcke genutzt werden, die möglichst offen oder durchsichtig sein sollten, damit die Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe erkennen können, dass ausschließlich Laub in den Säcken enthalten ist. Säcke, die Grünschnitt oder Hausmüll enthalten, werden nicht mitgenommen. Die Säcke müssen gefüllt zudem von einer Person angehoben werden können. Auf keinen Fall darf Laub in den Rinnstein gekehrt werden, da sonst Gullys verstopfen.



Warum muss das Laub entfernt werden? Heruntergefallenes Laub, das auf Straßen oder auf Gehwegen liegt, kann für die Gesundheit von Menschen gefährlich werden. „Besonders wenn das Laub nass ist, ist es nicht ungefährlich, weil man darauf ausrutschen kann“, sagt Kersken.

Wie groß ist der Aufwand für die WBD? Auf Anfrage berichtet Kersken, dass für das Unternehmen in den kommenden sechs Wochen „Laubsaison“ ist. „Wir arbeiten in zwei Schichten in der Zeit von sechs bis 22 Uhr und haben dafür eine Sondergenehmigung erhalten“, sagt Kersken. Mit sechs Wagen sammeln die Wirtschaftsbetriebe Säcke voll Laub bei Anwohnern ein. Im Einsatz sind zudem insgesamt zwölf große und kleine Laubsauger. Das sind Fahrzeuge, die das zusammengekehrte Laub über einen Rüssel einsaugen können. Die Mitarbeiter der Duisburger Wirtschaftsbetriebe verfügen darüber hinaus über 32 Laubbläser, um das Laub auf Haufen zu packen.

Wie viel Laub kommt zusammen? Die WBD-Pressesprecherin rechnet damit, dass innerhalb der nächsten sechs Wochen rund 11.000 Tonnen Laub weggeräumt werden müssen. Diese Menge sei in den vergangenen Jahren im Durchschnitt zusammengekommen. Etwa 5000 Tonnen würden von den Straßen und Gehwegen geholt, der Rest stamme von Grünanlagen in der Stadt.

Wohin kommt das viele Laub? Nach Angaben von Kersken landet das eingesammelte Laub bei einer Verwertungsfirma, mit der die Wirtschaftsbetriebe bereits seit einigen Jahren zusammenarbeiten. „In einem Prozess wird aus dem Laub dann Kompost“, erläutert die Pressesprecherin. Die WBD weisen allerdings darauf hin, dass sich das Laub auch im heimischen Garten prima kompostieren lässt und somit eine Abholung der alten Blätter durch die Wirtschaftsbetriebe nicht zwingend notwendig ist.

(jlu)