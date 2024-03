Nach Vorfall in Duisburg Misshandelte Jugendliche aus Klinik entlassen

Laut einer Polizeimitteilung vom Freitag vergangener Woche soll eine Gruppe junger Männer die Jugendlichen in den Keller eines Wohnhauses an der Wanheimer Straße in Wanheim-Angerhausen gelockt und schwer verletzt haben. Die beiden 14- und 15-Jährigen seien Opfer „massiver körperlicher Gewalt und erniedrigender Handlungen“ geworden, hatte die Polizei mitgeteilt. Vier Tatverdächtige im Alter zwischen 17 und 22 Jahren seien wegen des Verdachts des erpresserischen Menschenraubs in Untersuchungshaft gekommen.