Klavierfestival Ruhr : Miniaturen und Videos für die Fans von Alice Sara Ott

Alice Sara Ott hat in Duisburg eine große Fangemeinde. Foto: Marie_Staggat

Duisburg Die Pianistin Alice Sara Ott ist erst 1988 geboren, trat aber jetzt schon zum zehnten Mal beim Klavier-Festival Ruhr auf, davon zum neunten Mal in Duisburg. Hier hat sie daher längst einen großen Fanclub und der Jubel in der gut gefüllten Gebläsehalle im Landschaftspark Nord war gleich zu Beginn groß.

Dies war kein ganz konventioneller Klavierabend, sondern das Programm heißt "Echoes Of Life" und ist laut der Pianistin "eine musikalische und visuelle Reise, die nicht nicht nur die Gedanken und persönlichen Momente, die mein Leben beeinflussen, widerspiegelt, sondern auch darstellt, wie ich meine Rolle als klassische Musikerin in unserer heutigen Zeit sehe."

Im Mittelpunkt stehen die 1839 veröffentlichten 24 Préludes op. 28 von Frédéric Chopin. Diese sind hier eingeteilt in sieben Kapitel und wechseln entsprechend mit sieben weiteren Miniaturen aus den letzten 70 Jahren. Das geht von der ersten Nummer aus der von 1951 bis 1953 entstandenen "Musica Ricercata" von György Ligeti, die heftig auf dem Ton A in den verschiedensten Lagen, Lautstärken und Tempi besteht (erst der letzte Ton ist ein D - laut Alice Sara Ott wird dort ihr kindliches „Nein" zum „Ja") bis zu der Eigenkomposition "Lullaby To Eternity".

Letztere schließt an den "kompromisslosen Zorn und Schmerz" (Ott) an, mit dem Chopins letztes Prélude beginnt und endet, dem die komponierende Pianistin als unbestimmten Epilog eine Fantasie über Fragmente des "Lacrimosa" aus dem (gleichfalls in d-Moll stehenden) Requiem von Chopins größtem Idol Wolfgang Amadeus Mozart folgen lässt.

Natürlich ließ Alice Sara Ott in dieses Programm auch einfließen, dass sie vor drei Jahren die Diagnose "Multiple Sklerose" erhielt und „derzeit schubfrei" ist:

Nach dem Prélude Nr. 20 c-Moll folgt kurzes Chaos und dann das stille Stück "Für Alina", mit dem der Komponist Arvo Pärt 1976 seinerseits eine Schaffenskrise überwand und seinen bis heute erfolgreichen Tintinnabuli-Stil begründete. Aber durch das intensive Feedback des Publikums, das der Pianistin nach den Aufführungen zum Teil eigene Erfahrungen und Geschichten zukommen lässt, ist das Projekt längst über ihre Person hinausgewachsen.

Eine von dem Architekten Hakan Demirel entworfene digitale Videoinstallation dient bei "Echoes Of Life" als "architektonische Reflexion der Geschichte". Zu sehen sind ruhige, teils abstrakte und teils surrealistische Film-Bilder. Zum Beispiel gibt an einer Stelle eine Bibliothek, die es so in der Realität nicht geben kann.