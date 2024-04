Am Uni-Campus Duisburg erhält Millionen-Förderung für Zentrum zu Künstlicher Intelligenz

Den Förderbescheid hat Paul Höller, Staatssekretär im Wirtschafts- und Klimaschutzministerium des Landes, nach Duisburg gebracht. Das ZaKi.D soll am Fraunhofer-inHaus-Zentrum und an der Universität Duisburg-Essen entstehen. Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur sagte zu der Investition: „Wir wollen die Kraft der KI für die digitale und klimaneutrale Transformation unserer Wirtschaft umfassend nutzen.“ In Duisburg stehe das Zentrum für angewandte Künstliche Intelligenz nun den Unternehmen in der Region zur Seite, um den Einsatz von KI für Produkte und Prozesse voranzutreiben. „Darüber hinaus wird ein geplanter KI-Innovationsinkubator Anlaufstelle für Start-ups sein und die Gründungsaktivitäten vor Ort maßgeblich unterstützen“, so Neubaur.