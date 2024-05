Straßenblockade in Duisburg Mildes Urteil für Angeklagte der Letzten Generation

Duisburg · Einer von vielen Prozessen rund um die Aktivistengruppe ging am Donnerstag in Duisburg zu Ende. Nach einer Klebe-Aktion in der Innenstadt im vergangenen Sommer sagte ein Polizist, der damals im Einsatz war, aus. Den beiden Angeklagten droht zunächst keine Strafe.

16.05.2024 , 17:46 Uhr

Eine Aktivistin wird 2023 bei der Klebe-Aktion abgeführt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Von Ida von Dreden