Kostenpflichtiger Inhalt: Geplanter Abriss in Ungelsheim : Wie Mieter in Duisburg um ihre Garagen kämpfen

Die Garagen in Ungelsheim sollen abgerissen werden. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Ungelsheim Der Stadt liegt eine Bauanfrage eines Investors vor, der an der Goslarer Straße in Ungelsheim mehrere Einfamilienhäuser bauen will. 27 Garagen müssen zuvor aber weichen. Anwohner befürchten nun, an den Kosten beteiligt zu werden.