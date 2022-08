Rat entscheidet am 19. September : Michael Rüscher wird neuer Wirtschaftsdezernent in Duisburg

Duisburg Ein alter Bekannter kehrt zurück: Michael Rüscher, der einst bei der Niederrheinischen IHK unter anderem auch für die Belange des Einzelhandels zuständig war, soll neuer Beigeordneter für Wirtschaft in Duisburg werden.

Der Rat der Stadt hatte in seiner Sitzung am 14. Februar die Ausschreibung der Beigeordnetenstelle für das Dezernat für Wirtschaft, Sicherheit und Ordnung beschlossen. Zugleich hatte der Rat eine Findungskommission unter Beteiligung aller im Rat vertretenen Fraktionen eingerichtet.

Rüscher (45) studierte an der Humboldt-Universität Berlin Wirtschafts- und Stadtgeographie, Soziologie und Politik. Anschließend arbeitete er bei der Wirtschafts- und Tourismusförderung in Bernkastel-Kues an der Mosel, bevor er 2006 als Referent zur IHK Düsseldorf wechselte. 2011 folgte dann der Wechsel zur Niederrheinischen IHK in Duisburg. Hier war Rüscher auch Projektleiter für die Erstellung des Masterplans Wirtschaft für Duisburg. Er ist verheiratet und Vater zweier Kinder.